Захарова высмеяла потуги Макрона против "теневого флота" России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала намерение президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением к французской нации в среду, 8 октября.

После того, как Париж анонсировал это выступление, Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале: "Российский "теневой флот" доконал?"

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал задержание властями Франции танкера, который шел под флагом Бенина в нейтральных водах. Сделано это было без всяких оснований, подчеркнул Владимир Путин, поинтересовавшись, что же хотели там найти французы: "Там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого нет и не было, и быть не может".

Задержание это последовало за громким призывом Макрона задерживать перевозящие нефть танкеры так называемого теневого флота — желательно на недели, чтобы нарушить график поставок и разрушить "бизнес-модель России". На Западе полагают, что так удастся лишить российскую экономику доходов, которые используются для финансирования специальной военной операции.