Принятие новых санкций ЕС против России может затянуться из-за Словакии

Позиция властей Словакии, выступающих против новых антироссийских рестрикций, грозит затянуть принятие следующего пакета санкций Евросоюза. Об этом предупреждают информированные источники в европейских дипломатических кругах.

Как пишет EUObserver, глава словацкого кабмина Роберт Фицо может затянуть обсуждение ограничительных мер в отношении России до саммита лидеров ЕС, запланированного на 23-24 октября.

При этом источники предполагают, что Фицо всего лишь стремится добиться выгодных Словакии оговорок в рамках запланированного Брюсселем отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. В подтверждение этой версии собеседники портала напоминают, что Братислава прежде уже меняла мнение по санкциям, добившись от Брюсселя каких-либо уступок.

Противодействует принятию санкционного пакета Евросоюза и Венгрия, но у венгерских властей есть нарекания к отдельным его положениям — это возможно урегулировать, полагают источники.

3 октября Совет ЕС объявил, что Евросоюз пролонгировал еще на год санкции в отношении 47 физических лиц и 15 организаций и компаний из России, введенных за якобы "гибридные действия" против интеграционного объединения.

Тем временем в Кремле, говоря о санкционном давлении извне, подчеркнули, что Россия будет защищать свои интересы и использовать весь возможный юридический инструментарий — особенно в случае, если Запад решится на конфискацию российских активов, заблокированных в рамках санкций.