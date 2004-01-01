Пострашнее инопланетян: бывший превратил жизнь Кати Лель в ад

Партнёры не только в жизни, но и в музыке. Почему продюсер певицы решил испортить жизнь возлюбленной? И чем закончились судебные разбирательства? Катя Лель против Александра Волкова.

Катя Лель познакомилась с будущим продюсером на музыкальном вечере у Льва Лещенко. На тот момент она работала бэк-вокалисткой и мечтала о славе. Волкову артистка понравилась – начались ухаживания. Певице такое внимание льстило, но смущала пара вещей: разница в 24 года и то, что продюсер был женат. Позже певица часто рассказывала в интервью, что давала Волкову отпор как могла и даже заявляла ему: "Я никогда не смогу тебя полюбить". Но через какое-то время роман случился. Александр начал помогать Кате с карьерой – и весьма успешно. По словам Лель, именно её слава и испортила отношения. Волков устраивал сцены ревности, прятал заработанные деньги и контролировал каждый шаг артистки.

Популярность была такой, что Лель давала по несколько концертов в день, всем заработанным распоряжался исключительно Волков. Лель любит рассказывать журналистам: даже на косметику приходилось выпрашивать. А ещё она ждала, когда Волков разведётся, но продюсер уходить от жены не хотел. В 2004-м певица решила разорвать отношения. По её утверждению, это привело любовника в ярость, и он пообещал войну. Предложил контракт, по условиям которого певица была обязана отдавать половину дохода следующие 10 лет. Лель подписывать отказалась.

Дальше, со слов певицы, начался кошмар: клипы её перестали показывать, хиты убрали из ротации. Катя была уверена, что бойкот, который ей объявили на радио и телевидении, – происки разъярённого продюсера. Кто-то сочувствовал Лель, кто-то лишь пожимал плечами, мол, Волков вполне порядочный и без него у Кати ничего бы не вышло. В 2005-м бывший возлюбленный подал в суд – за незаконное исполнение песен и использование псевдонима.

Разбирательства длились больше трёх лет, изрядно измотав обоих. Решение было принято в пользу артистки, и она вновь смогла выступать под своим именем. Волков же серьёзно заболел и вскоре после суда его не стало. Катя на похоронах не присутствовала. Чтобы простить, ей понадобились годы. И только недавно певица сказала: обид не осталось, она даже благодарна продюсеру, что сделал её такой сильной.