Медведи все чаще выходят к людям: роются в мусорках и гоняются за прохожими

Гнались за самокатчиком, преследовали велосипедиста, а один даже вероломно поджидал в кустах: рассказов о том, как нос к носу встречаются с настоящими медведями, у жителей Красной Поляны в эти дни заметно прибавилось.

Специалисты объясняют: из лесу бурые выходят случайно - банально заблудились. Плутает в основном косолапая молодежь.

Большой Кавказский хребет. Высота - 3346 метров. Здесь медведи и лапой снег перемешивают, и, пританцовывая, чешут себе спину. Получилось и смелое медвежье селфи. Носом промахнулся, но уж как вышло.

По горным склонам гуляют семьями и поодиночке. Правда, все чаще медвежьи тропы переплетаются с туристическими, и оттого происходят на курорте совсем не запланированные встречи. У кого больше любопытства, а может, и нервы крепче, становится понятно через считанные минуты.

Криком далеко не всегда отгонишь. Срываться в бега - еще хуже. Зверь решит, что это верная добыча. Обязательно догонит. Уладить разногласия возможно. Правда, без ста граммов здесь не обойтись.

"Возьмите бутылочку уксусной эссенции. Обыкновенной уксусной эссенции. Стаканчик стограммовый. Налейте. Поставьте по периметру всего забора, где вы живете. Все. Он больше к вам не придет. Они почему-то не любят этот запах", - говорит Анатолий Кудактин, член ученого совета Сочинского географического общества, доктор биологических наук.

Гонит бурого с привычных диких мест голод, объясняют эксперты. Любимые каштан, орех, груша в этом году не уродились. В поисках еды обитатели заповедных зон спускаются к цивилизации.

"Давайте перестреляем всех медведей - с таким лозунгом многие люди обращаются к нам. Но поверьте, наш медведь очень миролюбивый. Он ведет себя порядочно по отношению к людям. Надо людям просто проявить немножечко уважения к медведю, закрыть свои мусорки", - говорит Ольга Пегова, заместитель директора Кавказского биосферного заповедника имени Шапошникова.

Не разбрасывать мусор, не подкармливать от щедроты душевной - все это хищнику только навредит. И хотя людям кажется, что косолапых в этих краях стало больше, наблюдения говорят о другом. За последние 10 лет их число на Кавказе так и не выросло - в заповеднике живут всего 350 особей.