Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа в Белгородской области. Об этом рассказал в среду, 8 октября, глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, по предварительной информации, погибли три человека, еще один получил ранения. Кроме того, частично разрушено здание социального объекта — под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия уже работают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и бойцы сил самообороны. Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что и сам лично направляется в поселок Маслова Пристань.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС России предпринимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами украинских националистов по российским городам.

После удара ВСУ беспилотниками по парку "Гулливер" в Донецке МИД России потребовал от мирового сообщества адекватно оценить бесчеловечные действия киевского режима — украинские националисты целенаправленно били по детской площадке, где находились дети с родителями.