Дочь Любови Удовиченко вернулась в Россию и ищет деньги

Известная актриса Любовь Удовиченко трижды была замужем, причем первый брак с Александром Панкратовым-Белым и вовсе оказался фиктивным. От третьего супруга, пианиста и предпринимателя Геннадия Болгарина, артистка родила дочь Марию в 1988 году.

Долгое время единственная наследница знаменитой артистки жила в Италии. Мария вышла замуж за иностранца и осела жить в Риме. Однако недавно дочь Любови Удовиченко вернулась в Россию. "Я приехала по определенным причинам", - интригующе объявила Мария.

В Сети стали немедленно судачить, что таким образом дочь Любови Удовиченко намекнула на проблемы с мужем-итальянцем. Кто-то и вовсе предположил, что Мария оформила развод с горячим южанином. Однако та опровергла подобные слухи.

Мария, которая окончила Академию моды, объяснила, что увлеклась кинематографом и теперь снимает фильмы. За ее плечами три короткометражки. Одна из них носи название "Что случается во время овуляции?". Чтобы снимать свои фильмы, ей нужны деньги.

"Я сама как свободный режиссер… Продакшена у меня нет, поэтому все на моих хрупких женских плечах. У меня лежит сценарий на мини-сериал, который я написала. Сейчас ищу варианты его реализации. Стараюсь посещать какие-то мероприятия, премьеры", - объяснила дочь Удовиченко в программе "Ты не поверишь!".