Россиян предупредили о мошенничестве с покупкой схемы выигрыша в лотерею

В России распространяется новая мошенническая схема: злоумышленники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, тем самым втягивают их в финансовую пирамиду.

Как выяснило РИА Новости, гражданам приходят по электронной почте письма со ссылкой на Telegram-канал, где якобы приводится схема выигрыша в лотерею.

Доступ к этому каналу платный, но заплатив требуемую сумму, доверчивая жертва вместо обещанной схемы получает предложение перепродавать доступ к каналу другим людям.

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что в крупных российских городах активизировались "Остапы Бендеры". Только они переквалифицировались на инструменты XXI века — криптовалюты и высокотехнологичные проекты.

Кроме того, мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов. Звонки участились после введения реестра электронных повесток. Злоумышленники просят продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа.