Гордон — о заговорившей Пугачевой: "Главная мафиозница эстрады!"

В начале сентября Алла Пугачева дала первое за много лет интервью. В беседе с Екатериной Гордеевой* певица откровенно рассказала о причинах отъезда из России после начала СВО, о своем доме, семье и бывших мужьях.

Не обошли стороной и отношения с коллегами по цеху. Многие годы Аллу Борисовну обвиняли в том, что она закрывает путь на сцену и в эфир неугодным ей артистам. Так, Ольга Зарубина утверждала, что Пугачева перекрыла ей кислород из-за песни "Айсберг". Автор композиции Игорь Николаев якобы сначала предложил ей спеть эту композицию, но Примадонна услышала песню и захотела забрать ее себе.

Расправлялась Пугачева не только с женщинами, но и с мужчинами. Михаил Муромов громко заявлял, что певица даже платила деньги, чтобы его песни не ставили на радиостанциях. Пострадал и Игорь Наджиев. По его словам, Алла Борисовна "убрала" его из-за внешнего сходства с Филиппом Киркоровым.

Пугачева все эти обвинения терпеливо опровергает. В интервью Гордеевой* певица заявила, что она сама боялась ездить на телевидение, потому что там "сидели такие люди, что они тебя запретят тут же за то, что ты пришла". Гаджиеву она напомнила, что всего лишь попросила поработать над образом, чтобы тот не был похож одновременно и на Киркорова, и на Валерия Леонтьева.

Однако в искренность слов Аллы Борисовны все равно не поверили. Телеведущий Александр Гордон в интервью изданию "СтарХит" посмеялся над масштабом личности Пугачевой и назвал ту "главной мафиозницей эстрады".

"Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует", - сказал бессменный ведущий программы "Мужское и женское".

Кстати, говоря об участии в этой передаче, Гордон признался, что делает это исключительно ради зарплаты.

* — Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.