Шикарные вещи и драгоценности заменили Надежде Кадышевой близких людей

У Надежды Кадышевой и ее ансамбля наступила вторая волна популярности, когда песни артистки залетели в топы в соцсетях. После этого певица начала собирать полные залы зрителей и подняла цены на частные выступления. По некоторым данным, за концерт длительностью 50 минут она просит 20 миллионов рублей. По слухам, этим летом Надежда Кадышева считалась самой дорогой певицей в России.

Журналисты выяснили, что певица выгодно вложила накопленные богатства, которые приобрела еще с тех пор, как прославилась в 90-ые годы. Говорят, ее четырехкомнатная квартира на Долгоруковской улице в Москве по обилию золота, лепнине и антиквариату в интерьере напоминает Эрмитаж. По некоторым оценкам, эта недвижимость вместе с ремонтом тянет на более чем три сотни миллионов рублей.

Кроме того, репортеры оценили фотографии Надежды Кадышевой разных лет и сделали вывод, что артистка обожает кутюрные и роскошные вещи. Гардероб певицы знающие люди оценили в миллионы рублей. Есть у нее и по-настоящему раритетные вещицы. Также исполнительница питает слабость к ювелирным украшениям. А еще у семьи Кадышевой шикарный автопарк.

Интересно, что Надежда Кадышева ведет крайне закрытый образ жизни. Журналистов она предпочитает обходить стороной. Говорят, певица общается только с мужем и сыном. "Надя всегда была очень закрытой. Для нее муж Саша - на первом месте, поэтому никакие подруги и телефоны ей не нужны. Они, когда мы ездили на гастроли, брали с собой домашнего повара, чтобы не ходить в рестораны и не общаться с незнакомыми людьми. Надя и Саша всегда были очень спокойными и семейными", - сообщил "КП" промоутер Евгений Морозов.

В Сети же судачат, что шикарные вещи и драгоценности заменили артистке близких людей. Не секрет, что Надежда Кадышева давно не общалась с одним внуком и никогда не видела второго. Напомним, зимой появилась информация, что единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения.

Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав, а вторая супруга в откровенном интервью рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее, когда она ждала ребенка.