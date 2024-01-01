Брюссель предлагает задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза так называемую "стену дронов" для слежения за танкерами, подозреваемыми в перевозке российской нефти. Об этом рассказала в среду, 8 октября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила политик, речь идет "о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch (проект "Восточный дозор") и Drone Wall (проект "Стена дронов")", которые помогут Европе дать "ответ на реалии современной войны".

Урсула фон дер Ляйен выразила убежденность в том, что эти инструменты можно использовать в различных целях, "от реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью" и "от мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским "теневым флотом", сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что вводит новые санкции. Они, по утверждению Лондона, продолжают борьбу с "операциями "теневого флота" и "направлены против 135 танкеров, которые являются частью флота, незаконно перевезшего с начала 2024 года груза на 24 миллиарда долларов".

Тем временем источники рассказали, что в Евросоюзе осознают, что для "закручивания гаек" в отношении России лучше подходят Соединенные Штаты, а потому именно на них интеграционное объединение надеется в вопросе антироссийских санкций.