В России приняли почти 3 тысячи решений о прекращении гражданства

Сотрудники российского Министерства внутренних дел приняли 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства России с момента вступления в силу соответствующего закона. Об этом рассказала в среду, 8 октября, официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как подчеркнула Волк в своем Telegram-канале, институт прекращения гражданства Российской Федерации нацелен на повышение эффективности противодействия лицам, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности.

Чаще всего МВД выносило решения о прекращении гражданства России в связи со вступлением в силу приговора суда о привлечении лиц к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, а также из-за неисполнения ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законодательную инициативу об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин. По мнению авторов поправок, иностранцы часто намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о получающих российские паспорта мигрантах, подчеркивал, что России не нужны новые граждане с потребительской позицией. Все, кто хочет жить в нашей стране, обязаны уважать российскую культуру и традиции, знать русский язык и соблюдать российские законы.