Собянин рассказал о развитии проекта для людей с ментальными особенностями

Как развивается столичный проект, который помогает молодым людям с ментальными особенностями вести самостоятельный образ жизни, рассказал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в Центре сопровождаемого проживания "Гурьевский" оборудованы 34 тренировочные квартиры, где воспитанники старше 18 лет учатся бытовым навыкам, планированию бюджета, ориентированию в городе. А часть из них успешно совмещают работу и учебу.

За время реализации программы - 43 выпускника переехали в собственное жилье и ведут самостоятельный образ жизни. Также в течение пяти лет они получают поддержку специалистов в организации быта, трудоустройстве и защите прав.