Арестован подозреваемый в подрыве машины военного в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля российского военнослужащего в Подмосковье. Об этом рассказали в среду, 8 октября, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Ведомство уточнило, что мужчина по своей инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого собрал сведения об одном из оборонных предприятий Алтайского края. Кроме того, преступник поджег автомобиль с символикой специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт). Также решается вопрос о квалификации действий задержанного как государственной измены, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили теракты против еврейских культовых объектов в Ставропольском и Красноярском краях. Сторонники запрещенной в России международной террористической организации планировали разжечь в России межнациональную рознь, чтобы спровоцировать беспорядки.

В Московской области заключен под стражу житель Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал к нанесению бомбовых ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Москвы. Также задержанный требовал от украинских националистов "жестко" действовать и "крошить весь финансовый сектор" России.