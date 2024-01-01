Глава ЦБ: "Банковское рабство" в России ушло в прошлое

Развитие технологий усиливает конкуренцию — благодаря этому россияне могут забыть про "банковское рабство". Об этом рассказала в среду, 8 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Под "банковским рабством" прежде понимали ситуации, в которых работники конкретного предприятия или организации получали зарплату в банке на усмотрение начальства, без возможности сделать собственный выбор.

Однако теперь "людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше", отметила Набиуллина. Российское законодательство дает возможность менять зарплатный банк, поэтому "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", сообщает ТАСС.

Банк России продолжает следить за качеством оказания финансовых услуг населению. В апреле регулятор обнародовал список банков, на которые чаще всего жалуются люди при кредитовании.

Тем временем Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам напоминание о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год. Итоговая сумма станет известна гражданам в течение осени — ее обозначают в уведомлении вместе с имущественными налогами.