Мария Голубкина публично отказалась выходить замуж за нового спутника

Мария Голубкина 17 лет назад пережила непростой развод. Ее муж Николай Фоменко влюбился в другую женщину и принял решение уйти от актрисы, с которой прожил 12 лет.

С тех пор Голубкина замуж больше не вышла. Более того, за все годы она лишь однажды представила публике ухажера. Им оказался Борис Ливанов, сын знаменитого исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова. От Фоменко Голубкина родила двоих детей Анастасию и Ивана. Дети звезд уже взрослые: дочке 27 лет, а сыну 22 года.

Летом на "Горький фест" актриса пришла в компании импозантного мужчины. Мария не пыталась скрыть спутника, они вместе вышли на красную дорожку. Кавалер нежно придерживал актрису за локоток. А когда ведущий произнес: "Актриса Мария Голубкина со спутником", мужчина взял артистку за руку и уверенно прошел с ней мимо толпы зевак.

Пока общественность гадает, что это за кавалер оказался рядом с артисткой, сама Голубкина развеяла все слухи. Она заявила, что он не ее спутник. "У меня был отпуск, заехали с компанией на фестиваль по приглашению моих друзей. Это просто мой знакомый, приятель. Он меня сопровождал на красной дорожке, чтобы я не упала на каблуках. Руку подал, дверь открыл", - объяснила Голубкина.

Больше выходить замуж актриса не хочет, передает "КП". "Какая свадьба? Мне 52 года. Человек я уже взрослый, со сложившимися привычками. С какой стати мне к кому-то привыкать, что-то менять в себе и в своем укладе..." - отрезала актриса.