Что стоит за успехом исполнительницы хита "Чашка кофею" Марины Хлебниковой

Менее, чем через месяц, 6 ноября, круглую дату отметит одна из самых известных певиц отечественной эстрады Марина Хлебникова. Популярной артистке исполнится 60 лет. По такому поводу именинница уже вовсю дает юбилейные концерты. Ее рабочий график расписан на недели вперед.

У Марины Хлебниковой множество песен, однако именно "Чашка кофею" стала ее визитной карточкой. Однако создавался будущий хит тяжело. "Это не два притопа, три прихлопа. Это создавалось долго. Это кропотливый труд", - сообщил композитор и певец Дмитрий Чижов о песнях 90-ых годов.

Именно Чижов является автором хита Марины Хлебниковой. Он отметил, что с виду простенькая песня является композицией со сложной драматургией, большим количеством нюансов и тяжелой историей со словами. Дело в том, что поначалу артистка не хотела исполнять будущий хит в той манере, которую предложил Чижов. Речь идет о "коротких таких фразах, прыгучих".

Мало кто знает, что за легким и непринужденным эстрадным образом стоит серьезная работа. Марина Хлебникова - высококлассная вокалистка и великолепная пианистка. У нее академическое образование. Ей преподавали Александр Градский и Лев Лещенко, а диплом вручал Иосиф Кобзон, сообщает aif.ru.

"В 1990-е Марина Хлебникова исполняла песню на французском языке из репертуара Эдит Пиаф. Это было мощно. А еще как пианистка она с листа играла концерт Чайковского", - отметил Чижов.