МИД отметил исчерпание импульса по Украине после саммита на Аляске

Импульс к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, который появился после личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан. Такое заявление сделал в среду, 8 октября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал ситуация на фоне обсуждения возможной передачи Соединенными Штатами Украине ракет Tomahawk ("Томагавк"), подчеркнув, что Москва призывает Вашингтон подойти к этому вопросу трезво и здраво.

Рябков отметил, что использование "Томагавков" и пусковых установок к ним возможно только с прямым задействованием американских военных. Это будет означать существенное изменение обстановки, однако не повлияет на достижение Россией целей специальной военной операции.

При этом замминистра, говоря о диалоге с США, уточнил, что контакты по обмену заключенными есть, а вот речь о продлении ДСНВ не идет — если американской стороне это неинтересно, "мы без этого обойдемся", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление Трампа о том, что Россия — это "бумажный тигр". Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, скорее, медведь, а не тигр, но бумажных медведей не бывает.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что в ситуации с "Томагавками" Дональд Трамп "пытается повысить ставки", хотя и "не всегда понимая, к чему это приведет".