Назван первый в истории футболист-миллиардер

Нападающий саудовского футбольного клуба "Ан-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.

Как подсчитало агентство Bloomberg, состояние Роналду выросло до 1,4 миллиарда долларов, в том числе благодаря новому контракту с "Ан-Насром" более чем на 400 миллионов долларов.

Значительный вклад в бюджет футболиста вносят рекламные контракты с такими брендами, как Nike, Armani и Castrol.

В марте Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря рекордному количеству побед в международной карьере. Португалец на тот момент имел в своем активе 132 победных матча.

При этом еще летом 2024 года Роналду объявил, что чемпионат Европы в Германии станет последним в его карьере. Произошло это после напряженнейшего для Португалии матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении. Роналду не сумел реализовать пенальти с игры — основное время завершилось с нулевым счетом.