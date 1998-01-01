Сенчукова призналась, что у них с Рыбиным постоянно нет денег

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова состоят в браке больше 20 лет. За это время они не расставались и не предавали друг друга. Однако лидер группы "Дюна" не сразу сделал Сенчуковой предложение. До брака они встречались восемь лет, причем их отношения начались еще в те времена, когда Рыбин был женат.

В 1998 году влюбленные все же официально оформили отношения, а спустя год у них родился единственный сын Василий.

Артисты постоянно вместе: и дома и на работе. Однако они за это время не надоели друг другу. Сенчукова считает, что секрет их крепких отношений в том, что оба хотят быть вместе. А еще имеет значение женская мудрость. "Даже капризничать надо уметь так, чтобы не сделать мужчине больно. Например, не нужно просить обновку, если нет денег. Хотя у нас с Витей их постоянно нет. Мы все вкладываем либо в клипы, либо в корабли", - сообщила певица.

Наталья Сенчукова отметила, что у Виктора Рыбина непростой характер - он вспыльчивый. Поначалу влюбленные могли ссориться и потом не разговаривать друг с другом, однако со временем договорились, что решать проблемы в отношениях следует как раз беседами, сразу обсуждать, кому что не нравится.

"Время так быстро идет, что жалко его на ссоры тратить. Говорят, любовь уходит... Никуда она не уходит! Если ты хочешь быть вместе, она трансформируется даже в более глубокие чувства. Мы с Витей безнадежные романтики и верим, что любовь у нас — навсегда", - заявила Сенчукова aif.ru.