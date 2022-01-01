Российские бойцы взяли под контроль Новогригоровку в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Накануне, 7 октября, подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка в ДНР. А бойцы "Востока" взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское Запорожской области.

Тем временем на полигонах Минобороны тренируют добровольцев, заключивших контракты. Бесценный опыт новобранцам передают участники СВО. Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно 1 миллион 900 тысяч рублей.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.