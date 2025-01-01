В Госдуме потребовали от ФАС разобраться с ценами на топливо

Группа депутатов Государственной думы направила обращение главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой проверить работу поставщиков моторного топлива из-за роста цен.

Авторы обращения отмечают, что темпы роста цен на топливо достигли самых высоких отметок в 2025 году — показатель "вдвое опережает официальную инфляцию и составляет 9,22%".

Сенатор Айрат Гибатдинов напомнил, что власти вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, но бензин и дизельное топливо к ним не относятся.

Поскольку "на топливном рынке функционируют естественные монополии, столь значительный рост цен за столь короткий промежуток времени вызывает множество вопросов", цитирует политика ТАСС.

Ранее зампред правительства Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, заверил, что ситуация с обеспеченностью россиян топливом "абсолютно контролируемая", а Министерство энергетики России "активно работает" со всеми субъектами Федерации.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна должна "обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом".