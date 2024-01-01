Россия объявлена угрозой безопасности Молдавии в новой военной стратегии страны, рассчитанной до 2035 года.

Как сообщает ТАСС, в молдавской стратегии предусматривается наращивание численности вооруженных сил на треть и увеличение оборонного бюджета до 1% ВВП.

Наряду с этим Молдавия официально задекларировала курс на интеграцию своей армии в "архитектуру безопасности обороны ЕС".

В мае 2024 года Европейский союз и Молдавия подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Брюссель уверял, что это союзничество повысит устойчивость Молдавии и поможет "сделать наше взаимодействие более эффективным и исследовать новые области сотрудничества".

В Службе внешней разведки России предупредили, что в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию Молдавии в "передовой плац­дарм" НАТО на восточном фланге с учетом продвижения российской армии в ходе спецоперации на Украине.