Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевской премии по химии удостоены Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Ягхи. Об этом объявил в среду, 8 октября, Нобелевский комитет.

Исследователи получили престижнейшую награду за разработку металлоорганических каркасных структур, уточняется на официальном сайте Нобелевского комитета.

Ранее российский лидер Владимир Путин, вручая премии ученым за особые достижения, отметил, что одно из важнейших условий научного и технологического превосходства в России — лидерские амбиции молодых исследователей.

Внедрение передовых технологий определяет здоровье и экологическое благополучие людей, подчеркивал глава государства. Владимир Путин напомнил, что особую важность имеет широкое внедрение таких технологий в медицине, сельском хозяйстве, в сфере продовольственной безопасности.