Московские полицейские обнаружили целый поселок, воровавший газ

Им сверху видно все. С помощью камеры, установленной на квадрокоптере, специалисты безошибочно определили: труба в этом доме - не каминный дымоход, а вытяжка газовой колонки. Проверка уже на земле подтвердила: в помещениях - бойлеры на голубом топливе, разветвленные системы водоснабжения и отопления. И так - во множестве строений этого поселка. А ведь официально магистрального газа в нем нет.

Владельцы солидных особняков решили не мириться с отсутствием подключения к газопроводу и с помощью предприимчивых руководителей своего товарищества собственников организовали комфортные условия проживания. Правда, за чужой счет.

"Предварительно установлено, что председатель правления одного из товариществ собственников недвижимости и его заместитель организовали незаконное подключение к газопроводу. В дальнейшем, минуя прибор учета потребления, они интегрировали в сеть газоснабжения более 100 частных домовладений. В результате поставщику энергоносителя причинен многомиллионный ущерб", - сообщили в МВД.

Сейчас оба фигуранта задержаны. Операцию проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из юго-западного округа столицы и регионального управления ФСБ. Изъята бухгалтерская документация. Обнаружили и оборудование для незаконной врезки в магистраль. Предприимчивые "благодетели-газовщики" то ли пожалели его выбросить, то ли планировали использовать еще. А может, и вовсе были уверены в своей безнаказанности. Но не вышло.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Наказание - до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Но судя по объему хищений, выплатить придется намного больше.