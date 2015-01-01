Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка "Дубрава"

Ирина Мартынова живет в Куркино с самого детства. Вспоминает, что долгие годы здесь был заросший пустырь. А теперь - современный благоустроенный парк.

Парк "Дубрава" создали в 2015 году - учли все пожелания местных жителей. А теперь здесь провели комплексное благоустройство. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "В районе Куркино мы привели в порядок любимый горожанами парк "Дубрава". В 2015-м по просьбе жителей на месте неухоженного пустыря был создан парк. После 10 лет эксплуатации ему требовалось обновление. В этом молодом московском районе на северо-западе столицы проживают 33 тысячи человек. С каждым годом он становится еще более привлекательным для жизни".

Рощу сохранили - здесь среди деревьев можно прогуляться по экотропам. Обновили покрытие дорожек, благоустроили места отдыха. Например, появилась лаунж-зона с шезлонгами - на них можно будет загорать летом.

Сердце парка - небольшой пруд. Здесь даже водится рыба и регулярно можно встретить рыбаков, живут утки - в самом центре для них построили домики. На набережной - деревянный настил прямо над водой. Здесь действительно можно почувствовать себя частью природы.

Теперь это комфортное пространство для долгих прогулок, отдыха и занятий спортом. Есть даже тренажеры с навесами - заниматься можно в любую погоду.

"В ходе ремонта обновляли детские и спортивные площадки, провели работы по очистке пруда, сделали дополнительные настилы по просьбе жителей", - говорит Николай Стволов, начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.

С новых современных площадок увести детей домой невозможно. Горки, качели и игровые комплексы на любой вкус и возраст- и для малышей, и для школьников. В парк "Дубрава" приезжают и из соседних районов. Например - из Химок.

Проводить время здесь можно в любое время года. Летом у входа работает сухой фонтан с подсветкой, а зимой главным развлечением станет большая горка.