Когда-то здесь шумел Немецкий рынок. В середине XIX века москвичи приходили сюда за дровами и сеном, а в трактирах гуляла купеческая молодежь. Сегодня этот дом возвращается к жизни, но уже в ином формате.

"Первое его упоминание относится к середине восемнадцатого века. В 1812 году были пожары, застройка сгорела. Здание выполнено в стиле эклектика, незамысловатые архитектуры на вкус московского купечества", - говорит Татьяна Пчелкина, главный архитектор компании-подрядчика.

Когда рынок закрыли в начале прошлого века, дома постепенно опустели, долгие годы стояли заброшенными, и лишь в 2018-м их признали объектом культурного наследия. Теперь столичные предприниматели в старых домах открывают современные заведения, например, кофейни.

Реставрация же оказалась непростой. Под слоями поздних переделок открылись старинные элементы: двери, лепнина, камень девятнадцатого века. Все это требовало бережного восстановления.

"Существует предмет охраны, который трогать нельзя. Все остальное можно корректировать, можно приспосабливать объект под современное использование, чтобы памятник жил, чтобы люди могли его использовать с учетом новых веяний", - отметила Елена Преображенская, генеральный директор компании-подрядчика.

Пока здесь восстановлена лишь часть старого корпуса Немецкого рынка. Но работа продолжается: энтузиасты берутся и за соседние здания. А вот в Нащокинском переулке реставрация уже завершена. В стенах этого дома жил и умер Дмитрий Фурманов, автор легендарного "Чапаева". После десятилетий запустения дом восстановили и приспособили к эксплуатации в современных условиях мегаполиса. В результате довольны и горожане, и новые владельцы помещений.

За восемь лет предприниматели восстановили в Москве 18 памятников архитектуры. Больше всего - в центре. Так старые дома не просто сохраняют свой облик, но и становятся новыми точками притяжения горожан.