В квартиры москвичей стали чаще наведываться летучие мыши. Как обезопасить себя?

Кадры из соцсетей: люди снимают, как к ним домой залетают летучие мыши. Учитывая, что зверек ночной и со своеобразной мордочкой, встреча с ним для впечатлительных людей вполне может превратиться в кошмар: страшные звуки, тени на потолке или что-то мелькнувшее у окна. Хотя на деле летучие мыши только на первый взгляд выглядят пугающе. Нас они боятся гораздо больше, чем мы их.

Вот, например, летучая мышь застряла в окне между двух рам. Помогли спасатели. А это тоже оперативная съемка: напуганный зверь залетел в квартиру на 6 этаже.

"Мы принимаем вызовы, и этих вызовов немало на мышек. Чаще всего мы принимаем вызовы от граждан, к которым мышка залетела в квартиру. Ее случайным образом находят на шторе, на москитной сетке, на мебели, она может лежать на полу. Первое, что происходит, это некая оторопь и боязнь, потому что слишком много историй про мышей, начиная от вампиров и заканчивая тем, что они переносят какие-то жуткие болезни", - говорит Сергей Иванов, командир экипажа поисково спасательного отряда "СпасРезерв".

Прямо сейчас, например, по соцсетям распространяются сообщения, что летучие мыши с бешенством все чаще стали залетать в квартиры к москвичам. Специалисты объясняют - это не так. Московский зоопарк например, опубликовал научную статью: за последние 50 лет в Евразии не зарегистрировано ни одного случая заражения бешенством от летучих мышей.

Многие виды летучих мышей занесены в Красную книгу. В Московском зоопарке есть целый Центр реабилитации рукокрылых. И сюда мышку нужно сдать, если она друг залетела к вам домой. А вероятность такая есть, особенно осенью.

"Больше всего таких случаев действительно в период осенней миграции, когда зверьки с известного им места перелетают в какое-то новое место. Сбиваются, ориентируются на потоки теплого воздуха, который идет из открытого окна", - объясняет Филипп Тумасьян, ведущий зоотехник экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка.

Чтобы обезопасить себя, не нужно трогать зверька голыми руками, а брать его в перчатках или очень аккуратно накрыть полотенцем. Посадить в коробку и передать специалистам.