Меган Маркл вышла в свет и сразила наповал: от прежнего лица не осталось и следа

После переезда в США из Великобритании и отказа от королевских обязанностей Меган Маркл крайне редко выходит в свет и посещает различные мероприятия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каждое ее появление на публике приковывает пристальное внимание мировых СМИ.

На днях супруга британского принца Гарри посетила модный показ, чем сразила общественность наповал. По мнению многих интернет-пользователей, Меган Маркл что-то сделала со своим лицом. Комментаторы судачат, что от прежней внешности малоизвестной американской актрисы не осталось и следа. Сетевые сыщики, сравнивая новые фото со старыми снимками Меган, предполагают, что та изменила форму носа, переделала челюсть и сделала инъекции ботокса в лоб.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

А некоторые особо наблюдательные поклонники высказали мнение, что Маркл просто употребляет популярное среди знаменитостей средство от диабета, чтобы сбросить лишний вес, из-за чего у нее изменилось лицо. Оно сильно осунулось.

Ранее Меган Маркл раскритиковали за видео, на котором она запечатлела улицы Парижа. В результате в Сети разразился скандал. Интернет-пользователи возмутились, что она могла бы снять любую другую улицу и показать свои уставшие ножки в дорогом лимузине, но Маркл сделала это именно вечером, на подъезде к тоннелю, где разбилась принцесса Диана.