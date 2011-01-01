Госдума расторгла соглашение с США по плутонию

Государственная дума в среду, 8 октября, денонсировала межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.

Как напоминает ТАСС, речь идет о документе, ратифицированном Россией в 2011 году. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, говоря о забуксовавшем процессе восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном, отметил отсутствие конкретной реакции США на предложение российских властей продлить ограничения в рамках ДСНВ. Рябков также заявил, что дальнейшее сохранение обязательств России по плутонию более неприемлемо.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что США продолжают закупать у России ядерное топливо, невзирая на санкции. Российский лидер уточнил, что за первые шесть месяцев 2025 года американцы потратили на уран 800 миллионов долларов. Ожидается, что по итогам года совокупные затраты США превысят миллиард долларов.

Россия тем временем продолжает развивать и совершенствовать технологии в ядерной сфере. В Красноярском крае заработал комплекс по переработке ядерного топлива. Впервые в мире применяются технологии, позволяющие избежать образования жидких радиоактивных отходов. Более того, из отработанных материалов будут получать полезные элементы, пригодные к дальнейшему использованию.