Глава британского кабмина Кир Стармер оказался в неприятной ситуации во время визита в Индию, а произошло это из-за поздравлений президента России Владимира Путина с днем рождения. 7 октября российскому лидеру исполнилось 73 года.

Как отмечает Bloomberg, премьер-министр Индии Нарендра Моди направил Владимиру Путину "теплое поздравление" с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера. Это "стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый".

Журналисты во время пресс-конференции задавали политикам вопросы о дне рождения президента России, вынудив Стармера оправдываться. Премьер-министр Великобритании заверил, что не последовал примеру своего индийского коллеги: "Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения".

Между тем лидер КНДР Ким Чен Ын, поздравляя Владимира Путина, отдал должное его "мудрому руководству и патриотической самоотверженности", благодаря чему "Россия демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью".

Президент России в свой день рождения традиционно продолжает работать. 7 октября он проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также несколько международных разговоров. Но без теплых поздравлений от близких, в том числе от внуков, не обошлось.