Мишустин рассказал о впечатляющих успехах российского сельского хозяйства

О впечатляющих успехах российского сельского хозяйства рассказал Михаил Мишустин. Глава правительства посетил проходящую в Москве ежегодную агропромышленную выставку "Золотая осень".

На ней представлены лучшие достижения отрасли, в том числе новейшие технологии и инновации с использованием искусственного интеллекта. Премьер пообщался с производителями и вручил государственные награды лучшим работникам. В их числе - как руководители, так и те, кто непосредственно трудится "в поле": фермеры, зоотехники, трактористы, животноводы.

Выступая на пленарном заседании, глава кабмина отметил: за последние десять лет агропром вырос более чем на 50 процентов, стал высокотехнологичным, конкурентоспособным и является сегодня одной из основ национального суверенитета.