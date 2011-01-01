Новая потеря в жизни Аллы Пугачевой

Стало известно, что Аллу Пугачеву отключили от российской системы обязательного медицинского страхования. Ее полис ОМС аннулирован, передает Mash.

Как выяснилось, у Примадонны был бумажный полис старого образца и вовремя не заменила его на новый. На днях артистку исключили из системы ОМС. Произойти это могло лишь в случае ошибки или несовпадения в учете персональных данных — не исключено, что причинами могли стать: несоответствие ФИО, адреса или возраста.

А вот молодой муж оказался практичнее Примадонны. Говорят, Максим Галкин* своевременно обновил полис и даже прикрепился к центру психического здоровья, бюджетной стоматологии и к терапевту.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* поженились в 2011 году. Суррогатная мать родила супругам двоих детей — Лизу и Гарри. В 2022 году Примадонна оставила Россию и вместе с наследниками отправилась в Израиль, а позже семейство разместилось на Кипре. На столь резкий шаг, по словам самой Пугачевой, ее вынудило признание Галкина* иноагентом.

*признан иноагентом на территории России