Собянин поздравил педагогов с Днем работника дополнительного образования

8 октября - День работника дополнительного образования. Сотрудников столичной отрасли поздравил мэр Сергей Собянин.

В социальных сетях он подчеркнул: в этой сфере заняты тысячи московских педагогов, которые помогают детям раскрывать таланты. Город, в свою очередь, помогает активно развивать дополнительное образование. Открыто свыше 135 тысяч кружков и секций, где запускают самые современные и востребованные направления - от робототехники до основ ветеринарии.

Во всех школах и колледжах организованы спортклубы. Большое внимание уделяют патриотическому воспитанию, волонтерскому движению, а также творческим направлениям.