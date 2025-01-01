Около 4,5 тысяч иностранных граждан с опасными для окружающих заболеваниями были выявлены в Москве за девять месяцев 2025 года. Такие сведения озвучил в среду, 8 октября, врио начальника управления по вопросам миграции столичного главка Министерства внутренних дел России Игорь Дудник.

Как пояснил Дудник, эти иностранцы пытались оформить разрешительные документы на пребывание в России, однако у них диагностировали инфекционные заболевания, представляющие опасность для других людей.

Кроме того, за указанный период было выявлено свыше 1,6 тысячи иностранных граждан с признаками употребления наркотических веществ — этих мигрантов также выдворили из России, сообщает ТАСС.

В марте 2025 года российский лидер Владимир Путин подписал указ об особенностях правового положения отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории нашей страны. Иностранным гражданам, которые находятся на территории новых российских регионов, предписано подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотических веществ.

Тем временем Министерство просвещения России рекомендовало школьным учителям отслеживать поведение детей иностранных граждан, чтобы выявить у таких учеников возможные склонности к преступлениям. Особое внимание предписывается обращать на детей мигрантов, склонных выражать пренебрежение к "исторической памяти, традиционным российским ценностям, государственной символике".