До месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные

До трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные 11-12 октября. Об этом предупредили в среду, 8 октября, метеорологи.

Синоптики в рамках совместного проекта телеканала "Россия 24" и центра погоды "Фобос" рассказали, что 8 октября существенные осадки маловероятны. В полуденные часы воздух может прогреться даже до 14 градусов тепла.

Однако уже с четверга, 9 октября, начнутся дожди. Сначала они будут слабыми, затем усилятся. При этом дневная температура воздуха понизится до девяти градусов.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупреждал, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.

Пока осень в России остается временем года, вызывающим не самые приятные чувства — многие россияне жалуются на упадок сил, сонливость и плохое настроение. Врач рассказала, как помочь себе справиться с осенней хандрой.