Киркоров спас престарелую домработницу от преступников: "Я своих не бросаю!"

В последнее время Филиппа Киркорова буквально преследуют беды и несчастья. Смерть отца, ожог руки на концерте в Санкт-Петербурге, отмена летнего тура по черноморским курортам, падение на открытии конкурса "Новая волна" - все это случилось с поп-королем буквально за несколько месяцев. Однако артист не сдается. В новогодние праздники Киркоров выступит в Самаре и в Екатеринбурге. Причем без спецэффектов не обойдется.

"Ничему меня жизнь не учит... Вот сейчас делаю шоу, в котором все равно используются и трюки, и пиротехника", - сообщил в новом интервью Филипп.

Несмотря на большую занятость, Киркоров тщательно следит за своими детьми Аллой-Викторией и Мартином. В прошлом учебном году наследники артиста ходили в школу в Дубае, а с сентября они начали посещать одну из столичных школ. Дети вернулись в Россию, чтобы "быть ближе к папе". Сын радует поп-короля успехами в спорте и учебе. А вот дочь развивается в творчестве, ее ролики в Сети набирают множество просмотров.

"Алла-Виктория любит снимать, недавно я подарил ей профессиональный фотоаппарат с объективом. Дочь у меня очень артистичная, в ней сильная творческая жилка, так что пусть развивается в этом направлении. Но на сцену, слава богу, ее не тянет. Мартин тоже туда не рвется", - сообщил Киркоров.

А недавно Филипп буквально спас свою бывшую домработницу, 85-летнюю Людмилу Дороднову, из лап мошенников. Несмотря на то, что она давно не работает на певца, связи они не потеряли.

"Я своих не бросаю! Люся — это тот человек, с которым бок о бок я провел почти 40 лет! Но Людмила Ивановна из-за мошенников чуть не осталась без квартиры. Моя компания и адвокаты вовремя подключились и как-то спасли ее от беды, слава богу", - сообщил артист "Миру новостей".