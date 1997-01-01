Принц Уильям побелел от злости, получив омерзительное послание от Меган Маркл

Меган Маркл одним махом загубила все попытки Гарри примириться с семьей. Герцогиня Сассекская опубликовала кощунственное видео, которое уже прозвали "адским посланием для Виндзоров".

На кадрах бывшая актриса позирует на заднем сидении автомобиля, показывая свои ножки в модных туфельках. А за окном в это время четко видно, что Меган едет вдоль Сены по маршруту, параллельному тому, который принцесса Диана проехала на другом берегу реки к тоннелю Альма, где оборвалась ее жизнь.

Королевская семья трепетно относится к этому месту, потому видео Маркл выглядело то ли издевкой, то ли зловещим посланием королевской семье. Когда принц Уильям увидел снятые снохой кадры, он не мог сдержать ярость.

"Уильям увидел видео и побелел от гнева. Для него это был не просто глупый поступок — это личное оскорбление. Этот туннель — священная земля. То, что Меган сочла хорошим моментом для селфи, было величайшим оскорблением. Уильям не мог поверить, что она снимала себя рядом с тем самым местом, которое разрушило его семью", — рассказал источник из дворца журналисту Робу Шутеру.

Столь неоднозначное послание королевской семье может перечеркнуть все попытки принца Гарри наладить отношения с родственниками. Хотя герцог Сассекский и не был с женой, когда она снимала это видео.

"Гарри снова оказался в центре скандала. Он знает, что это выглядит плохо, но пытается уладить ситуацию в частном порядке. Уильям же расценивает это как неуважение — не только к своей матери, но и к ее памяти", — добавил источник.

Напомним, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года после того, как "Мерседес", в котором она ехала с Доди Аль-Файедом, врезался в бетонную опору в туннеле под мостом Альма. Машину леди Ди преследовали папарацци. Детям принцессы в то время было 16 и 12 лет. Они до сих пор не могут забыть трагедию.