Верховная рада Украины не приняла постановление о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

На заседании украинского парламента в среду, 8 октября, за соответствующий документ проголосовали лишь 132 народных депутата из 328 присутствовавших, пишет издание "Политика Страны".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп не оставляет надежд получить Нобелевскую премию мира — даже ценой поставок вооружений киевскому режиму. Как заявил российский политик, "Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю"

При этом сам американский лидер заверил, что не испытывает страстного желания получить Нобелевскую премию мира, а хочет лишь справедливого отношения к себе. По утверждению Трампа, он остановил уже семь войн.