Вооруженные силы Украины лишились необычной техники в зоне специальной военной операции. ВС России уничтожили израильскую радиолокационную станцию RADA, сообщили в Министерстве обороны России.

РЛС ликвидирована в результате ударов, которые наносили бойцы группировки войск "Днепр". Обстреливались позиции ВСУ в районе населенных пунктов Лукьяновское, Малая Точкмачка и Степногорск в Запорожье, а также сел Львово и Тягинка под Херсоном.

Точное расположение подразделения ВСУ с РЛС RADA на вооружении не уточняется. В военном ведомстве пояснили, что редчайшая техника специализировалась на обнаружении воздушных целей.