Путин прибыл в Таджикистан

Владимир Путин сегодня прибыл в Таджикистан с двухдневным государственным визитом. В Душанбе российский лидер проведет переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном.

Планируется обсудить вопросы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. К подписанию подготовлены совместное заявление глав государств, а также солидный пакет соглашений в различных областях.

Там же, в столице Таджикистана, Владимир Путин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.