Во Франции после внезапной отставки премьера Лекорню всё больше нарастает политический кризис. Нижняя палата парламента сегодня днём отклонила ходатайство оппозиции об импичменте Эммануэлю Макрону. Предложение левых законодательная комиссия назвала неприемлемым. Сам Макрон обещает вечером обратиться к нации, и тогда же, вероятно, объявит о роспуске Национальной ассамблеи. О чём еще говорят в Париже?

В ближайшие часы Эммануэлю Макрону придется принять важное решение. Издание "Фигаро" пишет, что глава Пятой республики в ближайшие часы выступит с обращением к нации.

С корабля под названием Французское правительство уже, как говорится, побежали крысы. Еще недавно поддерживающие Макрона политики, в том числе и неудавшиеся премьер-министры. Некоторые намекают на то, что глава республики просто сошел с ума.

Но пока еще президент Франции делает вид, что все в порядке – сегодня у него встреча с наследным принцем Иордании, который после отправляется в Лондон на встречу с королевской семьей и премьером Киром Стармером. И, вероятно, расскажет, что сейчас происходит в Париже.

И все это в то время, когда угроза над Старым Светом только нарастает – сетуют журналисты. В нашем МИДе напомнили, как Макрон нелепыми попытками пытался отвести внимание от проблем некими полётами дронов, войной хакеров. Призывая французов затянуть пояса на социальных пособиях, он требовал вкладывать средства в чужую войну. Президент России своим ярким сравнением с Наполеоном тоже нанес удар по репутации главы Пятой республики, считают эксперты. Это такой ответ на задержание танкера у побережья Ла-Рошели – намекает Мария Захарова.

Резолюцию об отставке президента подписали 104 депутата. А парламент ее отклонил, не найдя для этого оснований. Неожиданную подножку всем соперникам центристов подставила правая партия - воздержавшись. Левые в бешенстве.

В разгар политического кризиса владельцы магазинов, пенсионеры, руководители предприятий, фермеры выносят вердикт всей политической системе власти во Франции.

А вот что по этому поводу думает жена президента Франции. Неприличный жест она показала на официальном открытии первого в стране института, посвященного исследованию болезни Шарко. Генетическое заболевание, при котором возникает атрофия мышц и скручивание пальцев рук и ног. Очень схожее с тем, что сейчас происходит с Францией.