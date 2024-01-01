Госдума одобрила поправки о целевом обучении студентов-медиков

Государственная дума одобрила в среду, 8 октября, в первом чтении законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения. Поправки, в случае их принятия, обяжут студентов, обучающихся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам за счет государственного бюджета, заключить договоры о целевом обучении.

Как уточняет ТАСС, соответствующий договор будут заключать при наличии соответствующих предложений и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик.

В отношении выпускников, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, предусмотрено осуществление трехлетней программы наставничества в сфере здравоохранения.

Опрос, проведенный осенью 2024 года, показал: 53% компаний из числа участников исследования хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов в случае, если государство решит вернуться к этой системе. Наиболее заинтересованы в работниках по распределению в медицине и фармацевтике (61%).

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что качественное образование должно быть доступно в каждом российском субъекте, чтобы молодые специалисты после обучения оставались в своем регионе и развивали его. В течение нескольких лет власти увеличат количество целевых мест по значимым направлениям.