Невестка-стриптизерша расцвела благодаря деньгам Наташи Королевой

Сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье в лице красавицы-стриптизерши Мелиссы Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Правда, девушке пришлось бросить денежную профессию, на этом настоял отец парня Сергей "Тарзан" Глушко.

Когда Мелисса выполнила все условия семьи благоверного, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в прошлом году в Санкт-Петербурге. Интересно, что родители невесты на свадьбу не приехали, а Королева и Тарзан решили совместить праздник сына с годовщиной своего брака.

Зато после свадьбы певица постаралась окружить Мелиссу заботой и любовью. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" помогла невестке сделать операцию по коррекции челюсти: из-за неправильного прикуса у девушки сильно сместились зубы.

Сейчас невестка-стриптизерша, по мнению комментаторов в Сети, расцвела благодаря деньгам именитой свекрови. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мелисса опубликовала свежую фотографию, на которой предстала во всем блеске. Супруга Архипа продемонстрировала скромный макияж, пухлые губы и аппетитное декольте. Светлые пышные волосы она распустила.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Мелиссе. Однако нашлись и такие интернет-пользователи, кто высказал мнение, что в последнее время она часто посещает рестораны и прочие мероприятия, где угощают разными деликатесами. Фанаты беспокоятся за стройность Мелиссы. В последнее время, к слову, то и дело в Сети ходят слухи о том, что Наташа Королева может стать бабушкой в самое ближайшее время.