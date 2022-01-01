Появилось видео учений по поимке тигра в Калининграде

Сотрудники Калининградского зоопарка приняли участие в учениях по отлову дикого животного, сбежавшего из клетки. Как рассказали в зоопарке, важно быть готовыми к подобным чрезвычайным ситуациям.

В Telegram-канале зоопарка опубликовали видео с учений — тигра, сбежавшего из вольера, изображает человек в соответствующем костюме. Кадры могут показаться забавными, но организаторы учений подчеркивают: обучить полторы сотни сотрудников действовать слаженно и четко на самом деле нелегко.

На передовой учений — ветеринарные врачи и водители. Их задача — аккуратно подобраться к беглецу, усыпить его при помощи дротика со снотворным и вернуть в клетку. Другие сотрудники в это время обеспечивают эвакуацию посетителей, координируют действия охранников и кассиров, общаются с прессой и так далее.

Питомцы в зоопарках по всему миру действительно время от времени совершают побеги. В 2022 году королевская кобра исчезла из террариума в зоопарке Стокгольма, заставив попотеть местную службу безопасности.

Германской полиции пришлось побегать в апреле, когда сбежавшая свинья парализовала движение на автобане. Сначала германские правоохранители не поверили в сообщения о метавшемся по трассе животном — в полиции сочли, что это первоапрельский розыгрыш.