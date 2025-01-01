Силовики пресекли производство крупных партий наркотиков в подмосковной Кашире

Российские силовики нарушили планы четверых жителей подмосковной Каширы, которые готовились изготавливать и сбывать наркотики в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Московской области, злоумышленники организовали нарколабораторию в доме в деревне Кишкино.

По данным надзорного ведомства, преступная деятельность была пресечена в сентябре 2025 года. Во время обыска в доме, где была организована лаборатория, обнаружили и изъяли различные емкости и оборудование, а также более 42 килограммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Обвиняемые арестованы. Ход расследования контролирует городская прокуратура Каширы, передает ТАСС.