Систему чтения мыслей кошек представили ученые в Москве

Владельцы кошек вскоре получат возможность лучше понимать своих питомцев. Систему чтения мыслей хвостатых представил глава Ассоциации робототехники Чили Родриго Андрес Кеведо Сильва на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве.

Опытный образец устройства, оснащенного датчиками, представлен в рамках проекта, получившего название Open Cat. Чилийские разработчики утверждают, что система в будущем также может быть полезна и для анализа мозговой активности лошадей.

Как пояснили чилийские ученые, им удалось синтезировать и распознать звуки, в которых воплощались мысли животных. Авторы работают над повышением эффективности системы. По их задумке, готовый продукт будет работать в связке с мобильным телефоном., передает ТАСС.