Наташа Королева заговорила о страшном предательстве Николаева: "Я чувствовала, как болит душа"

Наташа Королева и Игорь Николаев развелись больше 20 лет назад. Сейчас у артистов новые семьи. Но певица все еще не отпустила обиды на бывшего мужа. В свежем интервью исполнительница хита "Дельфин и русалка" призналась, что пережила чудовищную боль, когда узнала о предательстве.

Простить измену Наташа не смогла, подала на развод. Но даже спустя годы называет это решение одним из самых трудных в жизни.

"Я страдала, у меня был очень сложный период. Я почувствовала, как болит душа, и казалось, что сделать ничего невозможно. Многие на этом этапе ломаются, а я не сломалась. Хотя инициатором нашего расставания была я", — рассказала Королева.

По словам Наташи, она безумно любила мужа, хотя когда они встретились, была еще совсем ребенком, ей было 16, а ему — 29 лет. "Моя любовь закончилась не очень позитивно, и все об этом знают. Но она была прекрасна, невероятна и удивительна!" — заявила артистка.

О том, что не родила от Николаева Королева ничуть не сожалеет. А плодом их союза называет творчество. "Наша любовь оставила такое творческое наследие, не только в моей судьбе, но и в судьбе многих артистов, для которых были написаны песни под влиянием нашей любви", — заявила Королева.

Вскоре после разрыва с композитором певица встретила танцовщика Сергея "Тарзана" Глушко. И чувства захлестнули ее. Наташа и Сергей вместе уже 22 года. У них есть сын Архип, который в прошлом году женился.

"Третья любовь пришла негаданно, нежданно, как это обычно и бывает. Я приехала к Тарзану в гости, и он сделал все возможное, чтобы из гостей я уже не уехала. Все случилось очень быстро", — призналась исполнительница в шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение".