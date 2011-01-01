Наталья Фатеева резко высказалась о россиянах: "Я не видела счастливых в нашей стране"

Наталья Фатеева резко высказалась о России. Звезда фильма "Три плюс два" считает, что в стране живут несчастные люди.

90-летняя актриса до завершения карьеры была очень востребована в кино, зрители до сих пор обожают ее роли. Фатеева за годы творчества неплохо заработала, а сейчас получает пенсию, о которой многим остается только мечтать. Живет Наталья Николаевна в пятикомнатной квартире в Москве. Но это не мешает ей критиковать Россию.

"Я не видела счастливых в нашей стране. Если вы видели, расскажите о них. Как люди умудряются в такой стране быть счастливыми? Это какие-то особые способности не замечать того, что происходит вокруг. Я свою жизнь не могу назвать счастливой!" — объявила актриса в беседе с "Абзацем".

Фатеева давно не скрывает оппозиционных взглядов. Еще в 2011 году она объявила, что вступила в ныне ликвидированную Верховным судом либеральную партию ПАРНАС. Когда Крым воссоединился с Россией, звезда кино не разделяла общей радости, а позже высказывалась против спецоперации.

Напомним, недавно появилась информация, что у Фатеевой проблемы со здоровьем. У артистки нашли коксартроз, и она перенесла две операции — во время одной из них ей занесли инфекцию. Однако Наталья призвала не верить слухам о ее плохом самочувствии.