Британцы бьют тревогу из-за нашествия божьих коровок

Божьи коровки вторгаются в дома британцев. Жители признаются, что замирают от страха перед крошечными тварями, способными кусать людей. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как жилища кишат жуками.

Британцы в панике, хотя ученые дают происходящему простое объяснение, пишет Daily Mail. По словам профессора Тима Коулсона, жуки ищут место, где можно было бы затаиться на зиму. Они спят всю зиму в так называемой диапаузе.

Ученые из Оксфордского университета объясняют, что намекомые замедляют свой метаболизм, чтобы свести к минимуму потребление энергии. В дикой природе они выбирают места, например, под корой, в куче листьев, в любом месте, где есть хоть какое-то укрытие и где нет врагов, которые могли бы их съесть. Иногда они могут забираться и в дома в поисках безопасного убежища. При этом ученые признают, что жуки могут быть переносчиками инфекций. Эти арлекины в основном обитают на юго-востоке Великобритании, но начали проникать и в Центральные графства.