Американист Васильев обозначил главную проблему политической власти в США

Власти Норвегии с содроганием ждут возможного введения пошлин президентом США, если тот не получит Нобелевскую премию мира. Об этом пишет газета Financial Times. В пятницу нобелевский комитет в Осло должен назвать очередного лауреата этой награды. Вряд ли члены жюри захотят присудить премию мира Трампу, но как отреагирует на это глава Белого дома?

На этот и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Перед политическим руководством США давно стоит проблема утраты когнитивных способностей. Она началась с Байдена. А может, еще и с Рейгана. И проблема эта сегодня будет определять и внутреннюю, и внешнюю политику Соединенных Штатов. Что такое утрата когнитивных способностей? Это значит жить в субъективно воспринимаемой реальности, пытаться подогнать внешнюю проблему под это свое субъективное восприятие", - отметил эксперт.

